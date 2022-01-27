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У Британії скасували носіння масок та ковід-перепустки

14:30 27 січня 2022
Люди в масках

З 27 січня у Британії, де було пройдено пік захворюваності на ковід, скасували більшість антикоронавірусних обмежень — зокрема, обов'язкове носіння захисних масок та ковід-перепустки. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Однак у закритих громадських місцях маски, як і раніше, будуть рекомендовані — у тому числі в громадському транспорті Лондона.

Поки що потрібна самоізоляція, якщо в людини виявлено позитивний результат тесту на коронавірус. Очікується, що цю вимогу можуть скасувати вже у березні.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Євросоюзі оновили правила в'їзду на час пандемії COVID-19: що потрібно туристам для того, щоб потрапити до ЄС.

Фото Pixabay

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