Найбагатша дитина Африки у дев'ять років володіє колекцією суперкарів, власним особняком та літає приватним літаком

Західні ЗМІ пишуть про «найбагатшу дитину Африки», яку також називають «наймолодшим у світі мільярдером». Як повідомляє видання Daily Star, у віці дев'яти років Момфа-молодший (справжнє його ім'я Мухаммед Авал Мустафа) вже володіє цілою колекцією суперкарів — у тому числі Bentley, Ferrari та Lamborghini Aventador. Він має свій власний особняк, який отримав у подарунок від батька на свій шостий день народження. Мухаммед віддає перевагу одягу від Gucci. І подорожує приватним літаком. Хлопчик, який веде розкішний спосіб життя, часто ділиться своїми фото на сторінці в Instagram, де має кілька десятків тисяч підписників.

Мухаммед — син нігерійського мультимільйонера та інтернет-знаменитості Ісмаїлії Мустафи, відомого як просто Момфа. У Момфи-старшого не менш дорогі уподобання, ніж у його малолітнього сина. Він проживає то в Лагосі, то в Дубаї. За чутками, Момфа заробив статки, очолюючи службу обміну валют у Лагосі, перш ніж зайнятися інвестиціями.

Наразі його звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей на суму понад 13 мільйонів доларів. Раніше цього місяця суд заслухав заяви антикорупційного агентства Нігерії про те, що Момфа сховав свій статок у розкішних годинниках та іншому «рухомому майні».

Момфа-старший

Раніше «ФАКТИ» писали — найбагатша людина Азії купує готель у Нью-Йорку за 98 мільйонів доларів.

Фото Instagram

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