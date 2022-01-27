Дочка принцеси Монако виїхала на подіум верхи на коні (відео)

У той час, як княгиня Монако Шарлін продовжує перебувати на лікуванні за кордоном далеко від сторонніх очей, члени її сім'ї не уникають уваги публіки. Племінниця чоловіка Шарлін князя Альбера взяла участь у модному показі французького дому Chanel в рамках тижня моди в Парижі. Як повідомляє видання Vanity Fair, 35-річна Шарлотта Казірагі, дочка старшої сестри Альбера принцеси Монакської та Ганноверської Кароліни та онука американської кінозірки Грейс Келлі, виїхала на подіум верхи на коні.

Шарлотта, яка захоплюється кінним спортом, була у всьому чорному.

Шарлотта – дочка Кароліни від другого шлюбу з італійським перегонником та бізнесменом Стефано Казірагі, який загинув в аварії у 1990 році. Від цього шлюбу у принцеси є ще двоє синів – Андреа та П'єр. Від третього чоловіка принца Ернста Августа Ганноверського у Кароліни є дочка Олександра.

Журналістка та бізнеследі Шарлотта посідає 11-е місце у черзі на трон Монако, хоча й не має офіційного титулу. У неї двоє синів – восьмирічний Рафаель від стосунків із франко-марокканським актором-коміком Гадом Ельмалехом та трирічний Бальтазар від продюсера Димитрія Рассама, сина кінозірки Кароль Буке. Рафаель не може претендувати на престол, тому що народився поза шлюбом. Бальтазар став дванадцятим у лінії престолонаступництва після того, як Шарлотта офіційно вийшла заміж за його батька у 2019 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Син принцеси Монако став обличчям Dior — слідом за своєю дружиною, «найстильнішою» з усіх королівських персон.

Фото Instagram

287

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter