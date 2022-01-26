Ми готові до будь-якої з двох реакцій Росії, — Блінкен

Сполучені Штати відповіли Росії на її пропозиції щодо «гарантій безпеки». Відповідь була передана послом США Джоном Салліваном, публікувати документ не будуть, але Штати готові до будь-якої реакції РФ: і до продовження агресії в Україні, і до готовності задіяти дипломатію. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції 26 січня. Виступ представника США транслював «Голос Америки».

«Наші дії за останній тиждень поставили чіткий вибір перед Росією: піти дипломатичним шляхом чи ні. Ми виклали всі наслідки, з якими Росії доведеться мати справу, якщо вона піде шляхом не дипломатичним… Ми готові до будь-яких дій. Тепер Росії варто вирішити, як відреагувати. Ми готові до будь-якої з двох реакцій Росії», — заявив держсекретар США.

Нагадаємо, пропозиція РФ, яка називається «гарантії безпеки», передбачала відмову НАТО від розширення та заборону на членство в Альянсі України.

Фотографії SecBlinken/Twitter

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