Члени колишньої королівської родини Італії вимагають повернути їм коштовності вартістю 300 мільйонів євро

Спадкоємець італійських королів, принц Венеції Еммануїл Філіберто Савойський, який одружений з відомою французькою актрисою Клотільдою Куро, вимагає повернення коштовностей, які були вилучені у його сім'ї 75 років тому — після скасування монархії. Колекція ювелірних виробів, що оцінюється в 300 мільйонів євро, зберігається у сховищі Банку Італії у Римі.

«Італія має зробити те, що правильно і доречно — повернути коштовності моїй сім'ї… Грошова вартість коштовностей нас не цікавить. Що важливіше, так це історична та сентиментальна цінність, яку вони мають для нашої родини. Італія — чи не єдина республіка у світі, де приватна власність колишньої королівської родини досі перебуває в руках держави. Це ганьба. Навіть Росія та Югославія повернули своїм королівським особам їхню власність», — наводить слова принца видання The Telegraph.

49-річний принц та успішний бізнесмен Еммануїл Філіберто Савойський (він управляє кейтеринговою компанією під назвою «Принц Венеції») — єдиний син голови династії Віктора Еммануїла Савойського та онук останнього короля Італії Умберто II Савойського. Королівська родина Італії тривалий час жила у вигнанні за кордоном. Філіберто, який раніше жив у Швейцарії, повернувся на батьківщину лише 2002 року — після дозволу італійського парламенту.

Минулого року стало відомо, що старшу доньку Філіберто Вітторію ді Савойя проголошено спадковою принцесою Італії. Таким чином, вона стала першим главою Савойської династії жіночої статі за останню тисячу років. Титул передав дівчині її дід Віктор Еммануїл. Він скасував чинний з часів середньовіччя закон, згідно з яким спадкоємцем династії може бути тільки особа чоловічої статі. Рішенням залишилися незадоволені родичі — представники Аостської гілки Савойського дому. «Це абсолютно незаконно», — заявив бізнесмен Аймоне ді Савойя Аоста. Якби глава дому не змінив правила, спадкоємцем став би він сам, оскільки єдиний син Віктора Еммануїла має лише дві дочки — Вітторія і Луїза.

Фото Instagram

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter