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На кордоні з Польщею білоруські солдати стріляли: що сталося

12:32 26 січня 2022
Польський прикордонник

На кордоні з Польщею, де не припиняються спроби прориву нелегальних мігрантів із Білорусі, білоруські військовослужбовці відкривали вогонь.

Про це повідомляє прикордонна служба РП. За даними польських прикордонників, кордон намагалися незаконно перетнути 12 людей. Це, зокрема, жителі Іраку та Сирії. Їх затримали у районі кордону.

«Вночі на кордоні білоруські солдати, побачивши польські патрулі, відкривали вогонь з довгоствольної зброї», — йдеться у повідомленні.

Раніше британські мас-медіа опублікували план можливого нападу військ РФ на Україну з боку Білорусі.

Фото прикордонної служби Республіки Польща

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