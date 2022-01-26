На кордоні з Польщею білоруські солдати стріляли: що сталося

На кордоні з Польщею, де не припиняються спроби прориву нелегальних мігрантів із Білорусі, білоруські військовослужбовці відкривали вогонь.

Про це повідомляє прикордонна служба РП. За даними польських прикордонників, кордон намагалися незаконно перетнути 12 людей. Це, зокрема, жителі Іраку та Сирії. Їх затримали у районі кордону.

«Вночі на кордоні білоруські солдати, побачивши польські патрулі, відкривали вогонь з довгоствольної зброї», — йдеться у повідомленні.

Wczoraj tj.25.01 gr. próbowało nielegalnie przekroczyć 12 os.-to ob. Libanu, Iraku i Syrii. Osoby zostały zatrzymane на odcinku #PSGNarewka .



W nocy na odcinku #PSGCzeremcha żołnierze białoruscy kilkukrotnie на widok polskich patroli strzelali z dlugiej broni. #NaStraży pic.twitter.com/W8l1FnpxGG — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 26, 2022

Раніше британські мас-медіа опублікували план можливого нападу військ РФ на Україну з боку Білорусі.

Фото прикордонної служби Республіки Польща

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