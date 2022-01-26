Королівський скандал: принцеса Іспанії розлучається з чоловіком через подружню зраду

56-річна іспанська інфанта Крістіна, сестра короля Іспанії Філіпа VI, подала на розлучення через подружню зраду. Про це було оголошено невдовзі після того, як журнал Lecturas опублікував зроблені у Франції фотографії 54-річного чоловіка принцеси Іньякі Урдангаріна з коханкою. Вони вдвох ходили пляжем, тримаючись за руки. Пізніше, як пише видання The Mirror, стало відомо, що 43-річну жінку звуть Айноа Арментіа і вона є колегою Іньякі, працюючи у юридичній фірмі. Урдангарин свого роману заперечувати не став.

Крістіна та колишній гандболіст баскського походження Іньякі прожили у шлюбі 25 років. У них четверо дітей.

В офіційній заяві сказано, що розставання відбулося «за взаємною згодою».

Інфанта Крістіна де Бурбон — молодша дочка короля Хуана Карлоса I та королеви Софії, старша сестра короля Філіпа. Вона посідає шосте місце у черзі на престол.

У 2016 році Крістіна постала перед судом. Це був перший випадок у новітній історії країни, коли члену іспанської королівської сім'ї було пред'явлено кримінальні звинувачення. Інфанту разом із її чоловіком звинувачували у розкраданні грошових коштів. У 2018 році Урдангаріна було засуджено за шахрайство та ухилення від сплати податків. Йому дали п'ять років ув'язнення. Він відсидів частину свого терміну — до початку минулого року. Після чого судді дозволили йому вийти із в'язниці, змінивши покарання на громадські роботи.

Через корупційний скандал подружжя було позбавлене герцогських титулів.

Судовий процес, під час якого Крістіна також була оштрафована як отримувач вигоди від злочинів свого чоловіка, сприяв підриву іміджу королівської сім'ї.

Як вважають, корупційний скандал навколо принцеси став однією з причин, через які король Хуан Карлос, якого і самого звинувачують у корупції, зрікся престолу на користь свого сина Філіпа.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Іспанії вийшла у світ у сукні своєї свекрухи 45-річної давності.

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