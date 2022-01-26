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Світ

Грецію та Туреччину завалило снігом — негода викликала хаос (відео)

7:55 26 січня 2022
Машини у снігу

До Греції та Туреччини прийшов шторм «Елпіда» (у перекладі з грецького «надія»), який приніс із собою рясні снігопади. Через складні погодні умови 25 та 26 січня оголошені в Афінах неробочими днями. Рух транспорту в грецькій столиці та її околицях був практично паралізований. Як повідомляє ABC, водії кидали свої машини в снігу та йшли додому пішки. Тим, хто застряг на ніч у машинах, солдати доставляли їжу, воду та ковдри.

Багато районів залишилися без електрики та без інтернету. Туристи та місцеві жителі могли спостерігати досить рідкісне явище — Акрополь у снігу.

У найбільшому місті Туреччини Стамбулі вкритою снігом виявилася мечеть Айя-Софія - що теж є незвичайним видовищем. У міжнародному аеропорту Стамбула було скасовано десятки авіарейсів. Під вагою снігу обвалився дах одного з ангарів. Висота снігового покриву подекуди сягала 85 сантиметрів.

В Албанії через холоди всі школи були закриті на три дні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що снігопади 26 січня очікуються і в Україні.

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