Грецію та Туреччину завалило снігом — негода викликала хаос (відео)
До Греції та Туреччини прийшов шторм «Елпіда» (у перекладі з грецького «надія»), який приніс із собою рясні снігопади. Через складні погодні умови 25 та 26 січня оголошені в Афінах неробочими днями. Рух транспорту в грецькій столиці та її околицях був практично паралізований. Як повідомляє ABC, водії кидали свої машини в снігу та йшли додому пішки. Тим, хто застряг на ніч у машинах, солдати доставляли їжу, воду та ковдри.
Багато районів залишилися без електрики та без інтернету. Туристи та місцеві жителі могли спостерігати досить рідкісне явище — Акрополь у снігу.
#BREAKING #GREECE— loveworld (@LoveWorld_Peopl) January 25, 2022
GREECE: SNOW SCENES FROM ACROPOLIS IN ATHENS AS SEVERE WEATHER HITS THE COUNTRY! #Flash #Video #Athens #SnowFall #Nevada #Neige #Neve #Schneefall #Acropolis pic.twitter.com/zLwv9ywoCQ
У найбільшому місті Туреччини Стамбулі вкритою снігом виявилася мечеть Айя-Софія - що теж є незвичайним видовищем. У міжнародному аеропорту Стамбула було скасовано десятки авіарейсів. Під вагою снігу обвалився дах одного з ангарів. Висота снігового покриву подекуди сягала 85 сантиметрів.
Beautiful Snow Season in Istanbul pic.twitter.com/fILGbakeOO- Elif Ahmet (@ElifAhmetTurkey) January 24, 2022
VIDEO: Heavy snow ha halted flights at Istanbul, Turkey's busiir airport, for the first time since it opened in 2019. A cargo hangar roof collapsed pod weight of the blizzard, але no-one був injured. https://t.co/O4UjnzVbSe— Airport Webcams (@AirportWebcams) January 24, 2022
Source: @HavaSosyalMedya pic.twitter.com/82Yeu25jhQ
В Албанії через холоди всі школи були закриті на три дні.
Раніше «ФАКТИ» писали, що снігопади 26 січня очікуються і в Україні.41
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter