До Греції та Туреччини прийшов шторм «Елпіда» (у перекладі з грецького «надія»), який приніс із собою рясні снігопади. Через складні погодні умови 25 та 26 січня оголошені в Афінах неробочими днями. Рух транспорту в грецькій столиці та її околицях був практично паралізований. Як повідомляє ABC, водії кидали свої машини в снігу та йшли додому пішки. Тим, хто застряг на ніч у машинах, солдати доставляли їжу, воду та ковдри.

Багато районів залишилися без електрики та без інтернету. Туристи та місцеві жителі могли спостерігати досить рідкісне явище — Акрополь у снігу.

У найбільшому місті Туреччини Стамбулі вкритою снігом виявилася мечеть Айя-Софія - що теж є незвичайним видовищем. У міжнародному аеропорту Стамбула було скасовано десятки авіарейсів. Під вагою снігу обвалився дах одного з ангарів. Висота снігового покриву подекуди сягала 85 сантиметрів.

Beautiful Snow Season in Istanbul pic.twitter.com/fILGbakeOO - Elif Ahmet (@ElifAhmetTurkey) January 24, 2022

VIDEO: Heavy snow ha halted flights at Istanbul, Turkey's busiir airport, for the first time since it opened in 2019. A cargo hangar roof collapsed pod weight of the blizzard, але no-one був injured. https://t.co/O4UjnzVbSe



Source: @HavaSosyalMedya pic.twitter.com/82Yeu25jhQ — Airport Webcams (@AirportWebcams) January 24, 2022

В Албанії через холоди всі школи були закриті на три дні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що снігопади 26 січня очікуються і в Україні.

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter