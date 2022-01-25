Княгиня Монако порушила тривалу мовчанку, привітавши саму себе із 44-річчям (відео)

Княгиня Монако Шарлін, яка все ще перебуває на лікуванні в закордонній клініці далеко від сім'ї, порушила тривалу мовчанку та опублікувала новий пост в Instagram. Дружина князя Альбера, якій 25 січня виповнилося 44 роки, привітала саму себе з днем народження, поділившись відео, яке записав благодійний фонд її імені — Princess Charlene of Monaco Foundation. Ця організація займається пропагуванням дитячого спорту та здорового способу життя, охороною дикої природи та іншими питаннями.

«З днем народження, княгиня Шарлін! Ми шануємо вас за те, як багато ви робите для того, щоб змінити життя людей у всьому світі. Ваші пристрасть і відданість справі порятунку та зміни життя справді надихають. Ми віримо, що це відео про ваш шлях нагадає вам, наскільки вас люблять і цінують», — йдеться у підписі до посту, який супроводжується трихвилинним роликом із серією фотографій княгині, зроблених у різні періоди її життя — починаючи з дитинства.

8 листопада минулого року княгиня, колишня професіональна плавчиха, повернулася до Монако з ПАР, де багато місяців лікувалася від ускладнень інфекції вуха, горла та носа. Але майже відразу знову покинула країну, вирушивши до клініки у зв'язку з «фізичним та емоційним виснаженням».

Раніше палац повідомив, що на Різдво Шарлін возз'єдналася з чоловіком та дітьми, які приїхали її відвідати. Проте процес одужання триватиме ще кілька місяців.

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