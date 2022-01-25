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Світ

Не працюють аеропорти, метро та світлофори, люди сидять без води: у Центральній Азії масштабне відключення світла

11:45 25 січня 2022
світло

У Центральній Азії масштабне відключення світла. Блекаут стався через велику аварію на єдиній електромережі. Внаслідок цього без світла залишилися великі міста Казахстану, Узбекистану, Киргизстану. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

У Казахстані у великих містах та столиці зупинився громадський транспорт. Лікарні та критичні об'єкти переведені на резервне енергопостачання.

В Алмати зупинився транспорт Фото megapolis.kz/Instagram

В Узбекистані припинили роботу аеропорти, літакам довелося шукати запасні майданчики, а пасажири сидять у терміналах в очікуванні усунення аварії. У Ташкенті зупинилося метро та відключено світлофори.

Туристи в Узбекистані застрягли на канатній дорозі. Відео були опубліковані у соцмережах.

Наразі людей вдалося спустити на землю.

У Киргизстані мешканці столиці залишилися не лише без світла, а й без водопостачання, оскільки не могли працювати насосні станції. Зараз частково вдалося відновити електропостачання Бішкека, з'явилося світло у Джалал-Абадській та Чуйській областях.

Фото podrobno/Telegram

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