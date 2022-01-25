Дочка султана Брунею, одного з найбагатших монархів світу, вийшла заміж — фото з весілля

Дочка 75-річного султана Брунею Хассанала Болкіаха, одного з найбагатших монархів світу, вийшла заміж. 36-річна принцеса Фадзілла Лубабул та її наречений Аванг Абдулла Набіл Махмуд Аль-Хашімі офіційно одружилися 25 січня у палаці — після передвесільних церемоній, які тривали понад тиждень.



Про заручини пари було оголошено 31 грудня 2021 року. Свята розпочалися 16 січня, коли султан дав своє формальне благословення майбутньому подружжю.

Фотографії з весілля опублікував в Instagram 30-річний брат принцеси принц Матін. Наречена була в тіарі з діамантами, яку їй позичила перша дружина султана королева Салеха. На принцесі також були розкішні діамантові сережки та намисто. Білі вбрання наречених теж були розшиті діамантами.

Про нареченого принцеси майже нічого невідомо. Місцеві ЗМІ називають його «прекрасним іноземцем». Фадзілла, випускниця британського Кінгстонського університету, є капітаном національної команди Брунею з нетболу. Як повідомляє видання Daily Mail, вона — дочка другої дружини монарха Маріам Абдул Азіз, колишньої стюардеси, з якою Болкіах розлучився.

Султан, який був одружений тричі (і досі залишається одруженим зі своєю першою дружиною), є батьком загалом 12 дітей.

Син Болкіаха та Маріам принц Азім помер у 2020 році у віці 38 років. З чуток, він був хворий на рак.

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