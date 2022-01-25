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Байден обізвав журналіста «сучим сином» перед мікрофоном на пресконференції (відео)

9:38 25 січня 2022
Джо Байден

Президент США Джо Байден опинився у центрі скандалу після того, як обізвав журналіста на пресконференції у Білому домі. Це сталося, коли Пітер Дусі з телеканалу Fox поставив главі держави питання про інфляцію, що зростає, яким Байден залишився незадоволений.

«Що за дурний сучий син», — сказав Байден напівголосно перед все ще включеним мікрофоном. Груба репліка Байдена була вирізана із відео, опублікованого Білим домом. Проте до мережі все ж таки потрапили ці кадри.

Як повідомляє New York Post, після інциденту Байден особисто зателефонував Дусі, щоб «розрядити атмосферу» і попросив його не ображатися, оскільки у його висловлюванні «не було нічого особистого». Вибачень Байден не приніс. Але Дусі сказав, що не потребує їх, вони з президентом просто мило поговорили.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Джо Байдена звинуватили у неповазі до загиблих у Кабулі американських солдатів через відео з годинником.

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