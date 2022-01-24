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Світ

За 875 тисяч доларів продано монету XIII століття — гроші поділять скарбошукач і власник землі, де знайдено скарб

15:05 24 січня 2022
Монета

На аукціоні Spink & Son у Британії за рекордні 648 тисяч фунтів (близько 875 тисяч доларів) продано рідкісну монету діаметром 21 міліметр часів англійського короля Генріха III, яка належить до партії перших золотих монет в історії Англії.

Золотий пенні став найдорожчою англійською монетою епохи Середньовіччя, яка колись була продана на аукціоні.

Як повідомляє видання Daily Mail, у вересні минулого року її знайшов у графстві Девон за допомогою металодетектора любитель-скарбошукач, який побажав зберегти інкогніто.

Монета датується 1257 роком. У світі існує лише вісім таких монет. Більшість із них зберігається в музеях. Цю придбав приватний британський колекціонер.

Шукач скарбів за законом розділить прибуток порівну з власником землі, де було знайдено скарб. Обидва вони у захваті від результату торгів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Шукач скарбів з першого разу знайшов золоті прикраси, що пролежали в землі 1500 років.

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