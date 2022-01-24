На прохання надіти маску зняв штани — тренеру з футболу загрожує 20 років в'язниці за бешкет у літаку

Ірландець Шейн Макінерні з міста Голвей влаштував бешкет на борту літака американської авіакомпанії Delta, що прямував до Нью-Йорка. Як повідомляє видання The Guardian, 29-річний футболіст, який летів у США для влаштування на роботу тренера з футболу в академію штату Флорида, у відповідь на численні прохання екіпажу одягнути захисну маску, зняв штани та спідню білизну, продемонструвавши стюардесам та пасажирам свій голий зад. Він також жбурнув порожню банку з-під напою в голову іншому пасажирові. Увірвався до бізнес-класу, де у грубій формі поскаржився на якість харчування в економкласі. А також погрожував капітану, що спробував його урезонити, піднісши кулаки до його обличчя та заявивши: «Не чіпай мене». Він також двічі вдягав свою кепку на голову пілота.

Макінерні тероризував екіпаж та пасажирів протягом усіх восьми годин трансатлантичного перельоту. Поведінка ірландця була настільки неадекватною, що його після посадки літака відправили до лікарні на психіатричну експертизу.

Тепер Шейну може загрожувати до 20 років ув'язнення за звинуваченням у перешкоджанні виконанню обов'язків льотного екіпажу, а також у навмисному нападі та залякуванні співробітників авіакомпанії. До суду його відпустили під заставу 20 тисяч доларів.

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