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«Заснути за дві хвилини»: відео з армійським способом боротьби з безсонням набрало мільйони переглядів

1:03 25 січня 2022
Сплячий тренер

У соцмережі TikTok став вірусним і набрав майже п'ять мільйонів переглядів ролик фітнес-тренера Джастіна Агустіна. Він поділився спеціальною технікою, яка, за його словами, застосовується в армії та дозволяє заснути лише за дві хвилини.

Джастін пояснив, що почати потрібно з кількох глибоких вдихів та розслаблення тіла. Потрібно зосередитися на розслабленні чола, потім очей, щік, щелепи, шиї. Потім переконатися, що у вас немає напруги у плечах. «Опустіть їх якомога нижче і тримайте руки вздовж тіла вільно, включно з кистями та пальцями», — каже тренер, радячи одночасно уявляти, як по тілу розливається тепло — від верхівки до пальців ніг.

Потім, як і раніше представляючи тепло, потрібно зробити глибокий вдих і повільний видих з послідовним розслабленням грудей, живота, стегон, колін, ніг та ступнів.

І, нарешті, настав час позбавлятися зайвих думок. При цьому Агустін рекомендує уявити, що ви лежите в каное на озері та дивитесь у чисте блакитне небо. Або ж можна уявити, що ви лежите в чорному оксамитовому гамаку в зовсім темній кімнаті. Якщо ви відволікаєтеся, і в голову все ж таки продовжують лізти думки, слід повторювати собі протягом десяти секунд: «Не думай, не думай, не думай».

Джастін каже, що, попрактикувавшись протягом шести тижнів, ви без зусиль будете швидко засипати за будь-яких обставин.

У коментарях люди писали, що вони пробували цей метод, і він справді працює.

@justin_agustin Technique для falling asleep in 2 minutes! Insp. AsapSCIENCE on YT #sleep #fallasleep #insomnia #insomniac #learnontiktok #howto You — Petit Biscuit

Раніше «ФАКТИ» писали — Пандемія негативно впливає на якість сну українців, — дослідження.

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