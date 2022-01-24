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Африканець дивом вижив, долетівши до Нідерландів «зайцем» у відсіку шасі

9:42 24 січня 2022
Шасі літака

В аеропорту Амстердама Схіпхол виявили людину, яка «зайцем» долетіла у відсіку шасі одного з вантажних літаків з Південної Африки до Нідерландів. І дивом вижила. Зазвичай ті, хто намагається здійснити подібні перельоти, гинуть через низьку температуру за бортом літака. Вона становить близько 50 градусів нижче нуля. Повітря на висоті понад 10 тисяч кілометрів сильно розріджене. Є також ризик випасти з відсіку при зльоті та посадці. Так, минулого року в аеропорту Схіпхол у відсіку шасі знайшли тіло нігерійця.

Як повідомляє DW, горе-мандрівника відправлено до лікарні. Його стан стабільний.

«Те, що хтось вижив у такому холоді та на такій висоті, дуже незвичайно. Дуже, дуже незвичайно», — заявила представниця об'єднаної служби поліції та прикордонної охорони Нідерландів Йоанна Хельмондс.

Вважають, що «заєць» пробрався в літак або в його відправному пункті Йоганнесбурзі (ПАР), або ж у столиці Кенії Найробі (де літак робив проміжну посадку). Політ з Йоганнесбурга до Амстердама триває понад 11 годин.

Раніше «ФАКТИ» писали — Поліціянти врятували пілота з літака, що впав на рейки, за секунди до зіткнення з поїздом (відео).

Фото Pixabay

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