Помер легендарний модельєр Тьєрі Мюглер

У віці 73-х років помер легендарний французький модельєр Тьєрі Мюглер, творець дому моди свого імені. Про це повідомляє видання People.

Свою першу колекцію жіночого одягу він представив ще у 1973 році. Серед його клієнтів були такі знаменитості, як Мадонна, Леді Гага, Сінді Кроуфорд, Джордж Майкл, Девід Бові, Ніколь Кідман, Ріанна, Кім Кардаш'ян та багато інших.

2002 року дизайнер залишив світ високої моди. Він працював як художник по костюмах для театру та кіно, фотограф та дизайнер парфумерних флаконів. Мюглер створював костюми для виступів Цирку Дю Солей. У 2009 році він став персональним стилістом співачки Бейонсе, створюючи костюми для її турне.

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