28.15 / 28.40 31.83 / 32.23
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Помер легендарний модельєр Тьєрі Мюглер

7:13 24 січня 2022
Тьєрі Мюглер

У віці 73-х років помер легендарний французький модельєр Тьєрі Мюглер, творець дому моди свого імені. Про це повідомляє видання People.

Свою першу колекцію жіночого одягу він представив ще у 1973 році. Серед його клієнтів були такі знаменитості, як Мадонна, Леді Гага, Сінді Кроуфорд, Джордж Майкл, Девід Бові, Ніколь Кідман, Ріанна, Кім Кардаш'ян та багато інших.

2002 року дизайнер залишив світ високої моди. Він працював як художник по костюмах для театру та кіно, фотограф та дизайнер парфумерних флаконів. Мюглер створював костюми для виступів Цирку Дю Солей. У 2009 році він став персональним стилістом співачки Бейонсе, створюючи костюми для її турне.

Раніше «ФАКТИ» писали — Помер колишній креативний директор Vogue та «ікона моди» Андре Леон Теллі.

365

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина «втекла» з будинку для людей похилого віку, куди її відправила дочка

Андрій Єрмолаєв

Україною користуються як козирем у чужій картковій грі, — політолог

пиріжки

«Ніжно й по-домашньому»: простий рецепт «напрочуд смачних» пиріжків на сковороді від Людмили Борщ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.