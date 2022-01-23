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За Крим: Наташа Корольова стала нев'їзною до Литви

20:48 23 січня 2022
Наташа Корольова

Литва заборонила в'їзд російським виконавцям Наташі Корольовій та Хабібу Шаріпову. Причиною стали їх виступи в анексованому Росією Криму, зазначає RiaFan .

За рішенням департаменту міграції при МВС Литви артисти не зможуть відвідувати республіку аж до 21 січня 2027 року.

Хабіб був змушений скасувати концерт у Вільнюсі, призначений на недільний вечір.

«Ми отримали листа про те, що особа не бажана у Литві. Як аргумент — концерт для дітей, який проходив у Севастополі. Нам лише сьогодні про це стало відомо», — сказав представник організаторів концерту Марек Гурнович.

За його словами, виконавець дізнався про те, що він не бажаний у Литві, вже дорогою до Вільнюса (туди він вилетів із Гельсінкі).

Зазначимо, що раніше до списку небажаних осіб у Литві були включені російські співаки Олег Газманов, Григорій Лепсверідзе (Григорій Лепс) та Філіп Кіркоров.

Нагадаємо, Наташі Корольовою закрито в'їзд і в Україну — за «створення передумов для втручання у внутрішні справи України, підтримання дій РФ у питанні анексії АР Крим».

Фото скрін відео YouTube

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