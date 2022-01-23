«Це рішення зовсім не емоційне»: президент Вірменії Саркісян оголосив про відставку

Президент Вірменії Вірмен Саркісян, який переніс у 2021 році важку форму коронавірусного захворювання, оголосив про рішення піти у відставку, назвавши його «не емоційним».

«Я дуже довго думав, і після майже чотирьох років активної роботи ухвалив рішення подати у відставку з поста президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення, і виходить із певної логіки», — йдеться у заяві Саркісяна, опублікованій на його офіційному сайті.

За його словами, у країні склалася парадоксальна ситуація, коли президенту доводиться бути гарантом державності, фактично не маючи жодного реального інструменту і будучи не здатним впливати на питання війни чи миру.

При цьому він зазначив, що в суспільстві можливості президента сприймаються не як перевага для держави, а як загроза з боку різних політичних груп, для яких він його сім'я стає «мішенню».

«У президента немає необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики в цей непростий для країни і народу час. У цей непростий для нашої держави час, коли потрібна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи тим найувага громадськості від найважливіших питань», — констатував Саркісян, зазначивши, що зараз країні потрібні осмислені, добре продумані, в іншому випадку вірмени всього світу не досягнуть мети своєї місії і опиняться «на узбіччі історії».

Зазначимо, що відповідно до Конституції Вірменії у разі відставки президента його обов'язки виконуватиме голова Національних зборів (парламенту) країни.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Гаррі Каспаров звинуватив владу Вірменії у співучасті у масових вбивствах у Казахстані (країна взяла участь у т.зв. «миротворчій» місії ОДКБ).

Фото president. am/

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