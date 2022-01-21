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У Франції вбивця-канібал втік із психіатричної лікарні та напав на жінку

15:30 21 січня 2022
Затриманий Жеремі Рембо

Сумнозвісний французький убивця-канібал Жеремі Рембо, який убив 90-річного фермера та з'їв його серце і язик, зумів втекти з психіатричної лікарні в Тулузі, куди його помістили у 2011 році, визнавши неосудним. І напав на жінку, яка гуляла з собакою. Це сталося у центрі міста. Як повідомляє видання Daily Mail, на допомогу потерпілій, яка отримала сильні побої, прийшли перехожі, які відігнали Рембо. Незабаром його затримали та доставили назад до лікарні.

Раніше Жеремі казав поліціянтам, що чує голоси, які кажуть йому, що робити.

34-річний Жеремі Рембо служив в Афганістані, борючись із талібами. У нього діагностували шизофренію та посттравматичний шок, пов'язаний з бойовими діями. На фронті він приймав наркотик кетамін, щоб надати собі сміливості — як і багато інших французьких солдатів.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Моя релігія забороняє мені їсти м'ясо дітей до 10 років»: суд виніс вирок сектанту, який убив жінку та її дочку, а також його спільниці.

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