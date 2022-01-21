Колишня покоївка середнього сина королеви Єлизавети принца Ендрю (що був позбавлений всіх військових звань та королівського патронажу після того, як не зміг уникнути суду за звинуваченням у сексуальному насильстві), розповіла про дивні звички Його Високості журналістам видання The Sun.

Шарлотта Бріггз, яка працювала на Ендрю в Букінгемському палаці після його розлучення з дружиною Сарою Фергюсон у 1996 році, заявила, що щовечора перед сном в її обов'язки входило правильно розсадити по спальні принца 72 плюшевих ведмежат, колекцію яких він збирав. Для цього їй було видано спеціальну схему. Отримавши її, вона витратила цілий день на те, щоби все вивчити і потренуватися. Так, два улюблені ведмедики Ендрю мали сидіти на тронах з червоного дерева біля ліжка принца. Інші плюшеві іграшки герцога Йоркського розсаджувалися на підлозі за зменшенням розміру: найбільші ведмедики містилися ззаду, а найменші — попереду. Зазвичай це займало у Шарлотти близько пів години.

У разі помилки Ендрю кричав на прислугу. І часто доводив покоївку до сліз.

Бірггз також згадала, як принц змушував її кинути все і бігти нагору, долаючи чотири сходові прольоти — тільки для того, щоб запнути важкі штори на вікні, біля якого він сидів. Якщо в фіранках залишалася хоча б крихітна щілина, Ендрю кричав на Шарлотту, якій тоді був 21 рік: «Ти що, нічого не можеш зробити правильно?», — додаючи недруковані вирази.

«Він думав, що стоїть вище за всіх», — каже Шарлотта. При цьому, за її словами, брати Ендрю принци Чарльз та Едвард були зовсім іншими та добре поводилися зі службовцями.

За словами Бріггз, у Ендрю ніхто не хотів працювати, знаючи його примхи та запальний характер.



Раніше «ФАКТИ» писали — «Його найгірший кошмар»: синові королеви Єлизавети II принцу Ендрю доведеться постати перед судом.

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