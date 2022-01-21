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«Аквамен з Тонга»: чоловік 27 годин провів у морі після того, як його змило цунамі

12:02 21 січня 2022
Лісала Фолау

57-річному жителю Королівства Тонга Лісалі Фолау дали прізвисько Аквамен (на честь героя популярних коміксів та фільмів) після того, як його змило цунамі, що накрило острови після виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Як повідомляє CNN, Лісала, який проживає на маленькому острові Атата, провів у морі 27 годин і вижив.

За його словами, спочатку він заліз на дерево, рятуючись від першої великої хвилі. Але потім спустився, і його застала зненацька друга хвиля висотою близько шести метрів. Лісала дев'ять разів занурювався з головою під воду і прощався з життям. Але потім йому вдалося вчепитися за колоду і дістатися безпечного місця. Загалом Фолау проплив понад 7,5 кілометрів — до берегів острова Тонгатапу. При цьому колишній тесляр страждає на інвалідність і насилу може ходити.

«Я чув, як мій син кличе мене з суші, але не хотів відгукуватися, щоб він не поплив шукати мене», — сказав Фолау. Він також зізнався, що здивований піднятим навколо його пригод шумом і не знає, хто такий Аквамен. Але тепер поцікавиться цим питанням.

Раніше «ФАКТИ» писали — Після аварії корабля жінка врятувала дітей грудним молоком і померла від зневоднення.

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