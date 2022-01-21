У віці 74 років помер американський рок-співак і актор Майкл Лі Едей, більш відомий під сценічним псевдонімом Міт Лоуф (Meatloaf — у перекладі з англійської «м'ясний рулет»). Як пише видання Daily Express, про це повідомив агент зірки Майкл Грін. На момент смерті біля музиканта була його дружина Дебора.

Свою музичну кар'єру Міт Лоуф розпочав наприкінці 1960-х років. Володар премії «Греммі» відомий також за ролями у фільмах «Бійцівський клуб», «Великан», «Чорний пес», «Бладрейн». Знімався у телесеріалах «Байки зі склепу», «Доктор Хаус».

Раніше «ФАКТИ» писали, що в 91 рік померла «Королева самби» — бразильська співачка Елза Суарес.

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