У себе вдома в Ріо-де-Жанейро у віці 91 року померла знаменита бразильська співачка Елза Суарес, яку називали «Королевою самби» та найкращою співачкою країни.

Свою кар'єру вона розпочала у 16 років, вигравши музичний конкурс на радіо, який проводив знаменитий композитор Арі Баррозу. Найбільшої слави Суарес досягла наприкінці 1960-х років. У період військової диктатури у Бразилії вона записала антиурядову пісню «Opiniao», після чого її заарештували. Незабаром вона була змушена залишити країну та переїхати до Італії. 1972 року співачка повернулася до Бразилії, але потім оселилася в Нью-Йорку.

Гучне повернення на музичний Олімп відбулося у 1997 році з альбомом Trajetória, за який співачка отримала Prêmio Sharp як найкраща виконавиця самби. У 2000-х Суарес регулярно виступала та записувала альбоми, один з них — Do Coccix Ate O Pescoco — був номінований на Latin Grammy Awards 2003 як найкращий альбом у стилі популярної бразильської музики.

Елза мала роман з одруженим бразильським футболістом Гаррінчею. Вони побралися після того, як спортсмен покинув дружину. Суарес народила сина Мануела, який загинув у автокатастрофі у віці дев'яти років. Елза та Гаррінча розлучилися у 1977 році — через рік після народження сина.

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