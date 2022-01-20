Слідом за новиною про те, що хірурги медичного центру Мерілендського університету в американському місті Балтімор вперше у світі пересадили людині серце свині, стало відомо про іншу успішну операцію того ж роду.

Як повідомляє видання Daily Mail, фахівці Алабамського університету ще 30 вересня минулого року вперше у світі пересадили людині дві нирки генетично модифікованої свині. У 57-річного пацієнта Джима Парсонса була смерть мозку внаслідок тяжкої травми. Технічно він був мертвим, але його тіло продовжувало функціонувати, підключене до системи штучного життєзабезпечення. Родичі дали згоду на ризиковану операцію, оскільки у разі невдачі втрачати нічого, а вчені отримали відмінну можливість оцінити наслідки трансплантації.

Нирки Джима були видалені, а на їхнє місце помістили нирки тварини, в гени якої були внесені зміни, щоб зробити її органи придатними для пересадки людям.

Дивно, але пересаджені нирки свині фільтрували кров, виробляли сечу і, що важливо, не було їх негайного відторгнення організмом реципієнта. Це дозволяє сподіватися, що таким чином у майбутньому буде вирішена проблема нестачі донорських органів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вдарив ножем сім разів: людину, якій першій у світі пересадили серце свині, було засуджено за спробу вбивства.

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