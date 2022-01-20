У себе вдома в американському штаті Каліфорнія у віці 93 років помер знаменитий німецький актор і письменник Харді Крюгер. Як повідомляє видання Daily Star з посиланням на представників актора, його смерть стала «раптовою та несподіваною».

Харді був відомий за ролями у фільмах «Політ Фенікса», «Міст надто далеко», «Баррі Ліндон», а також за радянсько-британсько-італійською картиною 1969 року «Червоний намет» режисера Михайла Калатозова, де він зіграв разом із Клаудією Кардинале, Шоном Коннері, Микитою Міхалковим.

Вперше він з'явився на екрані у 15 років, зігравши невелику роль у німецькому фільмі «Молоді орли». Акторська кар'єра Крюгера була перервана в 1944 році, коли його покликали на фронт. У березні 1945 року Харді потрапив до 38-ї гренадерської дивізії СС «Нібелунги», у складі якої його взяли в полон американські солдати.

Свою піввікову акторську кар'єру він завершив наприкінці 1980-х років, після чого проживав поперемінно у США та Німеччині. Крюгер — автор 16 книг. Він писав романи, оповідання, автобіографічні нариси, історії про свої навколосвітні подорожі та мемуари.

Крюгер (повне його ім'я Франц Еберхард Август Крюгер) — один із двох німецьких артистів в історії (першою була Марлен Дітріх), нагороджених французьким Орденом Почесного легіону.

Кадр з фільму "Червоний намет"

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