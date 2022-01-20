У Мексиці жорстоко вбили та розчленували подружню пару лесбіянок із США

У Мексиці в чорних мішках для сміття на узбіччі дороги знайшли розчленовані тіла подружжя лесбіянок, які постійно проживали в американському місті Ель-Пасо (штат Техас). Джулісса Рамірес і Нохемі Медіан Мартінес (обом ще не було 30) прямували до міста Сьюдад-Хуарес, щоб відвідати родичів. Обидві жінки були уродженками Мексики.

Перед смертю Джуліссу та Нохемі жорстоко катували, а потім застрелили.

Як повідомляє видання New York Post, у пари, яка офіційно уклала шлюб 20 липня 2021 року, було троє маленьких дітей (дві дівчинки та хлопчик), які тепер залишилися сиротами.

Представники ЛГБТ-спільноти вимагають справедливості, вважаючи, що причиною подвійного вбивства може бути нетрадиційна сексуальна орієнтація жертв.

Генеральна прокуратура штату Чіуауа розпочала розслідування, пообіцявши, що злочин не залишиться безкарним. Але поки що неясно, чи є у влади підозрювані. В цей час поліція намагається встановити місцеперебування та дії пари в години, що передували їх смерті.

З початку нового року в Сьюдад-Хуарес, відомому своєю неспокійною кримінальною ситуацією, вбито вже загалом 11 жінок та 50 чоловіків.

Раніше «ФАКТИ» писали — Американського мільйонера вбили та пограбували двоє випадкових знайомих, яких він запросив у свій номер готелю для сексу.

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