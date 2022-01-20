Новонароджена дочка Бориса Джонсона захворіла на ковід у важкій формі

Новонароджена дочка прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, яка народилася 9 грудня, важко перехворіла на коронавірус. За інформацією видання Daily Mail, мала Ромі заразилася у віці п'яти тижнів від народження. Тепер їй уже краще.

Раніше пресслужба прем'єра оголосила, що в одного з членів сім'ї Джонсона виявлено позитивний результат на ковід, але не уточнила, у кого саме. 57-річний Борис майже тиждень не з'являвся на публіці, а коли нарешті з'явився перед камерами, виглядав стомленим та змученим.

Зараз у британського прем'єра важкі часи. Він опинився в центрі скандалу і був змушений публічно вибачитися за вечірку, яка відбулася в саду його резиденції на Даунінг-стріт 10 у травні 2020 року — у розпал локдауну, коли уряд, який очолював Джонсон, заборонив проводити масові заходи. Він також вибачився перед королевою Єлизаветою за дві інші вечірки, які пройшли на Даунінг-стріт напередодні похорону її чоловіка принца Філіпа у квітні цього року.

У Бориса та його дружини Керрі крім Ромі є син Вілфред, який народився у квітні 2020 року. Джонсон також має ще п'ятеро дітей.

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