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Популярна у Чехії співачка померла, навмисно заразившись ковідом, щоб уникнути вакцинації

15:18 19 січня 2022
Хана Горка

Популярна у Чехії фольклорна співачка Гана Горка померла від ковіду у віці 57 років. Як повідомляє видання Daily Star з посиланням на сім'ю зірки, Горка, яка була противницею вакцинації, вирішила навмисне заразитися коронавірусом, щоб уникнути щеплень. Тому Гана не стала уникати контактів з чоловіком і сином, які обидва напередодні Різдва захворіли на ковід, бувши повністю вакцинованими. Чоловіки видужали. Однак у Хани хвороба протікала тяжко.

У Чехії документ про вакцинацію або ж одужання від ковіду зараз потрібен для відвідування багатьох закладів — у тому числі кінотеатрів, барів та кафе. Гана хотіла перехворіти на ковід, щоб уникнути обмежень.

За два дні до смерті вона написала у соцмережах, що «вижила, хоч це було важко». «Тож тепер буде театр, сауна, концерт… і термінова подорож на море. Життя для мене і для вас також», — писала вона.

Після смерті Гани її син Ян Рек розкритикував лідерів чеського руху проти щеплень, звинувативши їх у тому, що «їхні руки в крові» і що вони вводять людей в оману.

«Я точно знаю, хто на неї вплинув … Мені сумно, що вона більше довіряла незнайомцям, ніж своїй сім'ї «, — заявив Ян, додавши, що вони з батьком неодноразово намагалися переконати співачку, але марно.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка «Кухні» померла в 43 роки через ковід.

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