Ангела Меркель відмовилася від пропозиції працювати в ООН

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка обіймала посаду глави уряду з 2005 року і покинула його у грудні, відмовилася працювати в ООН. Як повідомляє DW, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш надіслав 67-річній пані Меркель листа, в якому запропонував місце голови консультативної ради з глобальних суспільних благ. В офісі Меркель повідомили, що ексканцлер у телефонній розмові подякувала Гуттерішу, проте відхилила його пропозицію.

Раніше Меркель говорила, що більше не займатиметься політикою. Але поки що не знає, що робитиме. «Спочатку я трохи відпочину, а потім подивимося, що спаде мені на думку», — сказала вона в інтерв'ю DW.

Тим часом, як писали «ФАКТИ», колишня дружина Джеффа Безоса вже змістила Меркель у рейтингу найвпливовіших жінок світу.

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