Дім моди Hermès подав до суду на художника, який продавав віртуальні сумки Birkin за ціною оригіналів

Французький дім моди Hermès подав до суду на художника Мейсона Ротшильда, який створив віртуальні «хутряні» копії знаменитих сумок моделі Birkin та продавав їх у вигляді NFT-об'єктів. Причому ціна сумок, які він назвав MetaBirkins, не поступалася оригіналу. Ціни на справжні шкіряні сумки варіюють від 10 до 500 тисяч доларів. Цифрові аксесуари, що не існують насправді, мають попит. У грудні прибуток від їх продажу склав 42 тисячі доларів.

Як повідомляє видання Business Off Fashion, Hermès звинуватив Ротшильда в тому, що він хоче нажитися, незаконно користуючись іменем бренду.

На вимогу Hermès NFT-біржа OpenSea вже видалила MetaBirkins зі своєї платформи, але художник продовжив продавати віртуальні сумки на власному сайті. Художник заявив, що створює витвори мистецтва, а не торгує підробками. І додав, що його діяльність як художника захищена конституцією, ще гарантує свободу слова. «Мене не залякати», — заявив він.

Hermès вимагає, щоб Ротшильд припинив продаж, передав доменне ім'я MetaBirkins.com бренду та відшкодував усі збитки, включно з прибутком від продажу цифрових сумок.

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