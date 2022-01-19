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Дім моди Hermès подав до суду на художника, який продавав віртуальні сумки Birkin за ціною оригіналів

17:03 19 січня 2022
Віртуальні сумки

Французький дім моди Hermès подав до суду на художника Мейсона Ротшильда, який створив віртуальні «хутряні» копії знаменитих сумок моделі Birkin та продавав їх у вигляді NFT-об'єктів. Причому ціна сумок, які він назвав MetaBirkins, не поступалася оригіналу. Ціни на справжні шкіряні сумки варіюють від 10 до 500 тисяч доларів. Цифрові аксесуари, що не існують насправді, мають попит. У грудні прибуток від їх продажу склав 42 тисячі доларів.

Як повідомляє видання Business Off Fashion, Hermès звинуватив Ротшильда в тому, що він хоче нажитися, незаконно користуючись іменем бренду.

На вимогу Hermès NFT-біржа OpenSea вже видалила MetaBirkins зі своєї платформи, але художник продовжив продавати віртуальні сумки на власному сайті. Художник заявив, що створює витвори мистецтва, а не торгує підробками. І додав, що його діяльність як художника захищена конституцією, ще гарантує свободу слова. «Мене не залякати», — заявив він.

Hermès вимагає, щоб Ротшильд припинив продаж, передав доменне ім'я MetaBirkins.com бренду та відшкодував усі збитки, включно з прибутком від продажу цифрових сумок.

Раніше «ФАКТИ» писали — Пограбування на мільйон доларів: із бутика у Флориді вкрали елітні дамські сумочки.

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