Політика «нульових показників» у Китаї та «казармовий режим» в Австрії: експерти уточнили, у чому небезпека «Омікрона»

Штам «Омікрон» б'є всі рекорди. Так, у США число щоденних нових випадків зараження наблизилося цього тижня до 1.5 мільйона. У Франції виявляють приблизно 370 тисяч інфікованих на день, у Німеччині вперше з початку пандемії за добу виявили понад 81 тисячу нових випадків.

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по Європі та Центральній Азії Ханс Клузі попереджає — згідно з математичними моделями, до березня «Омікроном» може заразитися половина населення Європи. Цей прогноз охоплює й Україну.

Заяви вчених про те, що хвороба у заражених новим штамом частіше проходить у більш м'якій формі, ніж, наприклад, при «Дельті», викликали поширене почуття самозаспокоєння. Багато європейців вважають, що краще похворіти пару днів, зате швидко сформувати колективний імунітет і тим самим покласти край пандемії.

Проте інфекціоністи вказують на небезпеку такого судження. По-перше, навіть якщо заражені «Омікроном» хворітимуть здебільшого легко, дуже висока кількість інфікованих, нехай і за дуже низького відсотка важких випадків, все одно неминуче призведе до зростання госпіталізацій та смертей. Тут секрет у кількості — половина відсотка від одного мільйона все ж суттєво перевищує два відсотки від ста тисяч.

По-друге, навіть якщо інфіковані «Омікроном» просто «грипуватимуть», усі вони у будь-якому разі виявляться непрацездатними. За надзвичайно високої кількості хворих це може у якийсь момент призвести до гострої нестачі кадрів у життєво важливих сферах. Йдеться не лише про лікарні, а й підприємства у сфері енергетики, водопостачання, телекомунікацій, логістики, а також поліцейських та пожежників.

Першими, попереджають експерти, постраждають медичні установи. Основна частина необхідного медперсоналу може бути на лікарняному або карантині. Приклад вже є у Європі. Лікарні в Іспанії наразі змушені повертати на роботу співробітників, які пішли на пенсію. В Італії від лікарів та медперсоналу вимагають відкласти намічені на найближчий час відпустки. Повсюдно переносяться планові операції. У Великій Британії уряд направив на допомогу лондонським лікарням 200 військовослужбовців. У Греції з 13 січня 90 лікарів приватних клінік, головним чином анестезіологи та пульмонологи, відряджено на роботу до державних лікарень. У Нідерландах розглядають можливість дозволити продовжувати роботу медикам, що заразилися, якщо ковід проходить у них безсимптомно. В університетській клініці Амстердама зараз позитивний тест у кожного четвертого медпрацівника. У Швейцарії з 12 січня період самоізоляції для медпрацівників скорочено з 10 до 5 днів.

Найбільша німецька енергетична компанія E. on попередила своїх співробітників, що їм доведеться жити безпосередньо на електростанціях. Це робиться для того, щоб мінімізувати небезпеку їхнього зараження в домашніх умовах або у громадському транспорті дорогою на роботу та назад.

В Австрії так вже працюють із 7 січня 50 співробітників компанія Wien Energie, яка забезпечує Відень електроенергією, газом та теплом. «Казармовий режим» у цих працівників триватиме чотири тижні. Уряд Греції ухвалив рішення щомісяця штрафувати жителів країни у віці 60 років і старших, які не вакцинувалися проти коронавірусу. Розмір штрафу — 100 євро.

Проте не всі європейські країни закручують гайки, побоюючись «Омікрона». Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його уряд завершує розробку системи заходів, в якій коронавірус не вважатиметься пандемією. Його оголосять ендемічним захворюванням на зразок сезонного грипу. Після цього поводитися з ковідом в Іспанії стануть як із звичайним грипом. Не буде реєстрації кожного випадку зараження, не буде щоденних зведень про кількість госпіталізованих та померлих. Скасують обов'язкові тести при найменшому симптомі та різні карантинні заходи.

Таким же шляхом готові йти у Великій Британії, Данії та Ізраїлі.

А ось влада Китаю продовжує проводити політику «нульових показників зараження». На всю країну 17 січня було виявлено 163 нові випадки. Після цього кілька великих китайських міст підняли рівень ковідної загрози. Це створює безліч проблем тим, хто відправляється в поїздки напередодні Нового року за місячним календарем. Він настане 1 лютого. У Китаї це традиційно період відпусток. Країною подорожують сотні мільйонів людей.

Цього року до них додадуться ще й учасники Зимової Олімпіади, яка стартує у Пекіні 4 лютого. Влада КНР 17 січня скасувала продаж квитків на Олімпійські ігри. Стежити за перебігом змагань тепер дозволено лише за спеціальним запрошенням.

Раніше педіатр Євген Комаровський заявляв, що нова хвиля COVID-19, спричинена коронавірусом «Омікрон», уже розпочалася, але просто не потрапила до офіційної статистики. Лікар прогнозує, що від нового штаму «не втекти нікому».

Фото з Pixabay

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