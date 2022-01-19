Помер колишній креативний директор Vogue та «ікона моди» Андре Леон Теллі

У віці 73 років помер знаменитий американський журналіст у галузі моди Андре Леон Теллі, якого називали «іконою стилю». У 1988 він став першим в історії креативним директором журналу Vogue афроамериканського походження. За інформацією видання People, Теллі помер у лікарні. Його діагноз не повідомляється.

Теллі довгий час був правою рукою легендарної Анни Вінтур — британської журналістки та головного редактора американського Vogue. Вони були друзями, але у 2020 році вийшли мемуари Теллі під назвою

«Шифонові окопи», в яких він невтішно відгукнувся про Вінтур. За його словами, вона холодна та безжальна. Після 30 років дружби він перестав її влаштовувати, оскільки став «став надто старим, надто товстим і надто не крутим».

У 2008 році Теллі був консультантом зі стилю майбутньої першої леді США Мішель Обами. Він же познайомив її з дизайнером Джейсоном Ву, у якого вона почала купувати свої вбрання, у тому числі й сукню для церемонії інавгурації.

З березня 2010 по грудень 2011 року Теллі був суддею у популярному телешоу «Топмодель по-американськи».

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Фото People

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