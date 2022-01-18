Call of Duty, Warcraft та Candy Crush: Microsoft купує найвідомішого виробника відеоігор за рекордні 68,7 млрд доларів

Microsoft має намір купити великого виробника відеоігор Activision Blizzard. Компанія відома іграми Call of Duty, Diablo, Warcraft, Overwatch, Candy Crush. Про угоду, що готується, було оголошено 18 січня.

Microsoft розраховує на франшизи культових ігор

Microsoft готова заплатити за нові активи 68,7 мільярда доларів. Натомість компанія розраховує отримати франшизи культових ігор, залучити 400 млн. активних гравців, 10 тис. нових співробітників у 30 студіях по всьому світу, додаткові можливості для організації глобальних кіберспортивних заходів. Microsoft розраховує стати третьою за прибутковістю ігровою компанією у світі після Tencent та Sony.

Незважаючи на оголошення про готовність до угоди, завершити всі необхідні процедури планується лише у 2023 фінансовому році. Угоду попередньо схвалили ради директорів Microsoft та Activision Blizzard. Тепер позитивну відповідь необхідно отримати від антимонопольних органів, а також акціонерів ігрової компанії.

Нагадаємо, раніше було підраховано, що ринкова капіталізація Microsoft становить близько 2,5 трильйона доларів, а Apple нещодавно подолала планку у 3 трлн доларів.

Фото pixabay.com

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