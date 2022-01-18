Для самооборони: Британія почала постачати Україні протитанкову зброю

У понеділок, 17 січня, у Борисполі приземлилися два британські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III. Вони доставили в Україну легке протитанкове озброєння для оборонних цілей. Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив про постачання озброєнь, виступаючи у Палаті громад (нижня палата британського парламенту).

«Ми вирішили поставити Україні легкі системи протитанкового оборонного озброєння. Це виключно оборонне озброєння з малим радіусом дії. Це не стратегічне озброєння, воно не становить загрози для Росії», — наголосив Воллес.

Уряд Бориса Джонсона ухвалив таке рішення на тлі повідомлень про нарощування російських військ біля кордонів України.

Воллес також повідомив депутатам парламенту, що відправляє в Україну невелику кількість британських військовослужбовців. Вони проводитимуть інструктаж на початковому етапі. «Про направлення наших військових у разі можливого військового конфлікту не йдеться», — зазначив Воллес.

«Було б помилковою надією стверджувати, що британські збройні сили в односторонньому порядку будуть направлені в Україну, щоб у умовах, що склалися, об'єднати сили з українськими військами. Саме тому ми докладаємо всіх зусиль, щоб українці могли допомогти самі собі», — заявив голова Міноборони Великої Британії.

При цьому Воллес запевнив: «Ми хочемо дружити з російським народом, як товаришували сотні років. І є можливість налагодити взаємовигідні відносини з Росією… Я, як і раніше, сподіваюся, що дипломатія переможе. Але вибір за президентом Путіним», — сказав Воллес.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter