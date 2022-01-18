Відключення Росії від SWIFT: що відомо

У понеділок, 17 січня, німецька газета Handelsblatt повідомила, що країни Заходу відмовилися від ідеї відключити Росію від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT у разі її відкритої агресії проти України. При цьому видання посилається на джерела в уряді ФРН.

США та країни ЄС нібито дійшли висновку, що відключення Росії від SWIFT спричинить надто багато проблем. У найближчій перспективі такий жорсткий захід може призвести до дестабілізації міжнародних фінансових ринків. У середньостроковій перспективі Росія створить альтернативну інфраструктуру платежів, у якій Захід не гратиме домінуючу роль, стверджує німецька газета.

Тому США та Євросоюз нібито вирішили обмежитись цілеспрямованими економічними санкціями проти найбільших російських банків у разі ескалації конфлікту Росії з Україною. Але навіть за такого варіанта Німеччина наполягає на винятках з метою забезпечення подальших платежів за постачання російського газу та нафти.

Того ж дня агентство Reuters, посилаючись на свої джерела в урядових колах Німеччини, спростувало повідомлення Handelsblatt. Рішення про те, чи застосовувати відключення Росії від SWIFT, поки не ухвалене, стверджує джерело Reuters.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

363

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter