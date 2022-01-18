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Новим головою Європарламенту вперше за останні 20 років стала жінка

13:00 18 січня 2022
Роберта Метсола

Після смерті голови Європейського парламенту, італійського політика Давида Сассолі, який помер 11 січня у віці 65 років, на цю посаду на другу половину терміну обрали уродженку Мальти Роберту Метсолу, кандидата із фракції Європейської народної партії. Вона є депутатом Європарламенту з 2013 року. А з листопада 2020 року — його першим віцепрезидентом. Після смерті Сассолі вона була виконувачкою його обов'язків.

Як повідомляє France24, Метсола, яка 18 січня ще й відсвяткувала свій день народження (їй виповнилося 43 роки), стала першою за останні 20 років жінкою на посаді спікера Європарламенту. І третьою за всю його історію. Раніше цю посаду обіймали Симона Вейль (1979−1982 роки) та Ніколь Фонтен (1999−2022 роки).

Роберта відома як противниця абортів (що призвело до того, що її кандидатура на посаду зіткнулася з протидією з боку деяких законодавців), а також виступає за права представників ЛГБТ-спільноти.

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