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Світ

В Афганістані стався землетрус — десятки загиблих

11:45 18 січня 2022
Руїни будинку

Близько 30 людей загинули в Афганістані під час землетрусу, магнітуда якого склала 5,6 балів. Серед загиблих четверо дітей. Як повідомляє Aljazeera, підземний поштовх у західній провінції Бадгіс на кордоні з Туркменістаном зруйнував понад 700 будинків. Осередок землетрусу зафіксували на глибині 30 кілометрів.

Очікують, що кількість жертв може зрости. Бадгіс є гірською провінцією і одним з найбідніших і найнерозвиненіших регіонів Афганістану. Будівлі тут особливо нестійкі

Раніше «ФАКТИ» писали — Цунамі, викликане виверженням підводного вулкана, вдарило по Японії та державі Тонга (відео).

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