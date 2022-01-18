Близько 30 людей загинули в Афганістані під час землетрусу, магнітуда якого склала 5,6 балів. Серед загиблих четверо дітей. Як повідомляє Aljazeera, підземний поштовх у західній провінції Бадгіс на кордоні з Туркменістаном зруйнував понад 700 будинків. Осередок землетрусу зафіксували на глибині 30 кілометрів.

Очікують, що кількість жертв може зрости. Бадгіс є гірською провінцією і одним з найбідніших і найнерозвиненіших регіонів Афганістану. Будівлі тут особливо нестійкі

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Фото Twitter

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