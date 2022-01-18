Невпізнана колишня перша леді США Мішель Обама відзначила 58-річчя танцем біля торта (відео)
Дружина 44-го президента США Барака Обами відзначила своє 58-річчя. На честь цієї події Мішель Обама опублікувала в Instagram відео свого «танцю» біля іменинного торта. У підпису до поста вона подякувала людям за численні вітання.
Деякі користувачі мережі зізналися, що не одразу впізнали Мішель. Вона була без звичного гламурного макіяжу і волосся її цього разу не було штучно випрямлене, а завивалося натуральними дрібними кучерями.
60-річний Барак привітав дружину постом у Twitter. «З днем народження, Мішель. Моє кохання, мій партнер, мій найкращий друг», – написав він, поділившись їхнім спільним фото на пляжі – на тлі заходу сонця.
Пара, яка має дві доньки - 23-річну Малію та 20-річну Сашу, відзначила 29-ту річницю свого весілля у жовтні.
Happy birthday, Michelle.— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2022
My love, my partner, my best friend... pic.twitter.com/5oDMOgcsWI
Раніше «ФАКТИ» писали — Барак Обама в останній момент скасував прийом на честь свого 60-річчя: стала відома причина.
Фото Twitter343
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter