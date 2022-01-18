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Невпізнана колишня перша леді США Мішель Обама відзначила 58-річчя танцем біля торта (відео)

9:01 18 січня 2022
Мішель Обама

Дружина 44-го президента США Барака Обами відзначила своє 58-річчя. На честь цієї події Мішель Обама опублікувала в Instagram відео свого «танцю» біля іменинного торта. У підпису до поста вона подякувала людям за численні вітання.

Деякі користувачі мережі зізналися, що не одразу впізнали Мішель. Вона була без звичного гламурного макіяжу і волосся її цього разу не було штучно випрямлене, а завивалося натуральними дрібними кучерями.

60-річний Барак привітав дружину постом у Twitter. «З днем народження, Мішель. Моє кохання, мій партнер, мій найкращий друг», – написав він, поділившись їхнім спільним фото на пляжі – на тлі заходу сонця.

Пара, яка має дві доньки - 23-річну Малію та 20-річну Сашу, відзначила 29-ту річницю свого весілля у жовтні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Барак Обама в останній момент скасував прийом на честь свого 60-річчя: стала відома причина.

Фото Twitter

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