Власник будинку виламав стіну з графіті Бенксі та продав її за три мільйони доларів

Власник будинку у місті Лоустофт у британському графстві Саффолк виламав стіну, на якій загадковий вуличний художник, відомий під псевдонімом Бенксі, намалював графіті у серпні минулого року. Як пише видання Metro, Гері Шварц та його дружина Надін потім продали твір під назвою «Дівчинка з ломом» у приватному порядку. Сума угоди, за чутками, становила два мільйони фунтів стерлінгів (2,73 мільйона доларів).

Це викликало обурення місцевих жителів. Заступник мера міста Насіма Бегум назвала вчинок пари «ганьбою», звинувативши подружжя в тому, що вони вирішили нажитися на «чомусь, що було зроблено не для них». Бенксі часто таємно залишає свої графіті на стінах випадково вибраних ним будинків, які одразу стають місцевими пам'ятками.

«Я впевнена, що Бенксі помістив його туди не для того, щоби хтось отримає від цього прибуток. Мистецтво Бенксі викликало такий ажіотаж і привабило до цього району стільки відвідувачів та туристів», — сказала Бегум.

Будівлю, в якій раніше знаходився магазин електротоварів, було виставлено на продаж за 300 000 фунтів стерлінгів, коли на його стіні з'явилася робота Бенксі. Незабаром після цього ціна на нього зросла до 500 000 фунтів стерлінгів — після того, як Бенкс підтвердив, що є автором.

Раніше «ФАКТИ» писали — Знаменитий голлівудський актор знищив твір Бенксі вартістю 13 мільйонів доларів.

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