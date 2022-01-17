В Альпах лижник збив на смерть п'ятирічну дівчинку, яка вчилася кататися

На зимовому курорті Флен у Французьких Альпах сталася трагедія. Як повідомляє видання Metro, лижник на смерть збив п'ятирічну дівчинку, яка з групою інших дітей під керівництвом тренера вчилася кататися на лижах. Дитина готувалась зробити правий поворот, коли на неї наїхав на великій швидкості 40-річний чоловік. Це сталося на трасі для новачків.

Від отриманих травм дівчинка померла по дорозі до лікарні, куди її намагалися доставити гелікоптером. Лижника, громадянина Франції та пожежного-добровольця, затримано. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві. Він пояснив, що намагався загальмувати та змінити напрямок, але уникнути зіткнення не вдалося. Чоловік намагався сам надати постраждалій першу допомогу до приїзду медиків.

Загибла дівчинка жила разом зі своїми батьками-британцями у швейцарській Женеві.

Раніше «ФАКТИ» писали — Титулований спортсмен загинув, катаючись на сноуборді.

Фото Pixabay

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