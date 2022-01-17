Королева Єлизавета не допомагатиме принцу Гаррі у конфлікті з британським урядом через поліційну охорону

Королева Єлизавета II не має наміру втручатися у конфлікт свого онука принца Гаррі з британським урядом. Як повідомляли «ФАКТИ», Гаррі звернувся до суду з вимогою перегляду рішення Міністерства внутрішніх справ, яке відмовилося надати принцу та його сім'ї цілодобову поліційну охорону під час їхніх візитів до Британії.

Раніше Гаррі та його дружина Меган Маркл, як члени королівської родини, перебували під цілодобовою охороною коштом бюджету країни. Тепер, після відмови виконувати королівські обов'язки та переїзду до США, вони готові самі сплатити за охорону поліції. Проте уряд на це не погодився. Гаррі дали зрозуміти, що поліція не може розглядатися як наймана приватна сила для багатих знаменитостей. А принц перетворився на приватну особу і втратив свої привілеї два роки тому, покинувши країну.

Королева також не схвалює претензії онука. «Її Величність не підкориться його вимогам… Це справа уряду. Захист поліції — це не подарунок, який королева може дати або відібрати… Відверто кажучи, враховуючи проблеми зі здоров'ям королеви та скандал з принцом Ендрю, якому загрожує суд у справі про сексуальне насильство, битва між її онуком та урядом — останнє, у що вона хоче вплутуватися» , — цитує джерело у палаці видання The Sun.

Гаррі може стати першим в історії Британії членом королівської сім'ї, який пред'явив судовий позов до уряду.

Сварка з урядом через охорону може стати причиною, через яку Гаррі, Меган та їхні діти Арчі та Лілібет не зможуть приїхати до Великобританії на святкування Платинового ювілею королеви у червні цього року.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Як розпізнати клоунів»: Меган Маркл та принца Гаррі висміяли за 16 санвузлів у їхньому особняку.

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