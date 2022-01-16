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Чоловік, який захопив заручників у синагозі в США, домагався звільнення засудженої терористки

10:25 16 січня 2022
Зброя

У США після довгих переговорів вдалося звільнити заручників, яких захопили у синагозі у Коллівіллі.

«Всі заручники звільнені, вони живі та перебувають у безпеці», — цитує губернатора штату Грега Еббота «Німецька хвиля».

Видання зазначає, що чоловік, якого низка ЗМІ ідентифікувала як Мохаммеда С. захопив заручників, вочевидь, прямо під час служби. Сама служба транслювалася у Facebook, і на записі, який пізніше був видалений, було чутно, як розгніваний чоловік говорить про релігію, неодноразово згадує свою сестру, іслам та використовує ненормативну лексику

У заручниках опинилися чотири особи, зокрема рабин. За деякими даними, у кількох місцях синагоги було встановлено вибухові пристрої. Можливо, саме з цим пов'язане повідомлення поліції, яка попереджає про можливий «шум», коли позбуватимуться боєприпасів.

Деякі масмедіа повідомляли, що чоловік вимагав звільнити пакистанську мікробіологиню Аафію Сіддікі. Її у США засудили до 86 років в'язниці, звинувативши у нападі на співробітників ФБР та американських військових.

«У 2008 році американська влада несподівано оголосила про арешт Сіддікі в Афганістані. За їхніми словами, 17 липня її заарештувала місцева поліція, а 18 липня туди вже прибули два агенти ФБР, два американські військові та військові перекладачі. Також, за їхніми словами, кімната, де її допитували, розділялася фіранкою, і за нею знаходилася Сіддікі. Один з військових залишив свій автомат М4 біля фіранки. Сіддікі взяла автомат та кілька разів вистрелила. За словами військового, як мінімум, двічі, але ні у кого не поцілила. Перекладач вихопив у неї автомат, після чого той же військовий вистрілив у неї з пістолету» , — пише про справу Сіддікі Вікіпедія.

Раніше спецоперацію зі звільнення заручників проводили в Грузії, де чоловік захопив людей, які перебували у приміщенні банку.

Фото з Pixabay

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