Чоловік, який захопив заручників у синагозі в США, домагався звільнення засудженої терористки

У США після довгих переговорів вдалося звільнити заручників, яких захопили у синагозі у Коллівіллі.

«Всі заручники звільнені, вони живі та перебувають у безпеці», — цитує губернатора штату Грега Еббота «Німецька хвиля».

Видання зазначає, що чоловік, якого низка ЗМІ ідентифікувала як Мохаммеда С. захопив заручників, вочевидь, прямо під час служби. Сама служба транслювалася у Facebook, і на записі, який пізніше був видалений, було чутно, як розгніваний чоловік говорить про релігію, неодноразово згадує свою сестру, іслам та використовує ненормативну лексику

У заручниках опинилися чотири особи, зокрема рабин. За деякими даними, у кількох місцях синагоги було встановлено вибухові пристрої. Можливо, саме з цим пов'язане повідомлення поліції, яка попереджає про можливий «шум», коли позбуватимуться боєприпасів.

The FBI Bomb Techs going to be disposing of some ordinances on the scene at Congregation Beth Israel. There may be some loud noises в next few minutes. There is no need for concern. #Colleyville - Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 16, 2022

Деякі масмедіа повідомляли, що чоловік вимагав звільнити пакистанську мікробіологиню Аафію Сіддікі. Її у США засудили до 86 років в'язниці, звинувативши у нападі на співробітників ФБР та американських військових.

«У 2008 році американська влада несподівано оголосила про арешт Сіддікі в Афганістані. За їхніми словами, 17 липня її заарештувала місцева поліція, а 18 липня туди вже прибули два агенти ФБР, два американські військові та військові перекладачі. Також, за їхніми словами, кімната, де її допитували, розділялася фіранкою, і за нею знаходилася Сіддікі. Один з військових залишив свій автомат М4 біля фіранки. Сіддікі взяла автомат та кілька разів вистрелила. За словами військового, як мінімум, двічі, але ні у кого не поцілила. Перекладач вихопив у неї автомат, після чого той же військовий вистрілив у неї з пістолету» , — пише про справу Сіддікі Вікіпедія.

Раніше спецоперацію зі звільнення заручників проводили в Грузії, де чоловік захопив людей, які перебували у приміщенні банку.

Фото з Pixabay

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