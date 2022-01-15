27.87 / 28.13 31.77 / 32.20
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Сотні загиблих: у Казахстані підрахували кількість жертв недавніх протестів

20:25 15 січня 2022
казахстан

Жертвами січневих вуличних протестів у Казахстані стали 225 людей, з них 19 — силовики, а саме поліцейські та військові. Такі дані оприлюднила Генеральна прокуратура Казахстану, повідомляє vlast.kz.

Число постраждалих у вуличних акціях перевищило чотири тисячі людей. «На сьогодні встановлено 4578 потерпілих з них 4353 поранені, у тому числі 3393 співробітники силових відомств», — уточнив представник Генпрокуратури Серік Шалабаєв. 265 постраждалих наразі не виписано з лікарень. Стан 67 осіб є вкрай тяжким, вони все ще в реанімації.

Читайте також: Помер миттєво: в Алмати під час протестів убили «батька казахського хіп-хопу»

З початку протестів 672 особи залишаються у статусі затриманих, 446 — взято під варту. Близько 100 людей відпущено.

Читайте також: «Вм'ятий череп, нічого не пам'ятає»: бійця ММА жорстоко побили за критику влади в Казахстані

У Казахстані поступово скасовують надзвичайний стан. Особливий режим залишається в Алмати та області, а також у місті Тараз та Жамбилській області.

Фото polisia. kz

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат та Лілія

«Жодна стара Лорак не зрівняється»: наречена Мурата зачарувала шикарним фото в купальнику

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

нато

Україні в НАТО бути: Альянс відмовив Росії

остапчук горняк

«Скромний» Остапчук із Куршевеля поскаржився на ціни в Буковелі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.