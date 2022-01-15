Сотні загиблих: у Казахстані підрахували кількість жертв недавніх протестів

Жертвами січневих вуличних протестів у Казахстані стали 225 людей, з них 19 — силовики, а саме поліцейські та військові. Такі дані оприлюднила Генеральна прокуратура Казахстану, повідомляє vlast.kz.

Число постраждалих у вуличних акціях перевищило чотири тисячі людей. «На сьогодні встановлено 4578 потерпілих з них 4353 поранені, у тому числі 3393 співробітники силових відомств», — уточнив представник Генпрокуратури Серік Шалабаєв. 265 постраждалих наразі не виписано з лікарень. Стан 67 осіб є вкрай тяжким, вони все ще в реанімації.

З початку протестів 672 особи залишаються у статусі затриманих, 446 — взято під варту. Близько 100 людей відпущено.

У Казахстані поступово скасовують надзвичайний стан. Особливий режим залишається в Алмати та області, а також у місті Тараз та Жамбилській області.

Фото polisia. kz

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