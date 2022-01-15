День народження Вікіпедії: як з'явилася найпопулярніша у світі енциклопедія

15 січня 2001 року Джиммі Вейлс і Ларрі Сенгер «запустили» Вікіпедію — багатомовну інтернет-енциклопедію, яка стала найбільшим і найпопулярнішим довідником.

За обсягом відомостей і тематичним охопленням Вікіпедія вважається найповнішою енциклопедією з будь-коли створюваних за всю історію людства. Вона входить до чільної десятки найбільш відвідуваних сайтів у світі.

Енциклопедію може поповнювати (або редагувати) кожен. Станом на 2015 рік у ній існувало 290 мовних розділів.

Вікіпедія стала спадкоємицею Нупедії — англомовного ресурсу, яким займалися Сенгер і Вейлз.

Батьки-засновники Вікіпедії

До речі, у грудні 2021 року на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за 750 тисяч доларів було продано перший запис у Вікіпедії у вигляді NFT. Фраза Hello, World! була написана Джиммі Вейлсом 15 січня 2001 року. А iMac Вейлса, з якого він зробив цей запис, було продано за 187,5 тисячі доларів.

Раніше Джиммі Вейлз заявляв, що співтовариство волонтерів Вікіпедії настільки глобальне та міжнародне, що «якщо ви захочете розібратися в ній, то вам потрібно думати про нас швидше як про культурну групу, культурну установу».

Фото з Вікіпедії

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