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Названо перше в історії відео, що набрало понад 10 мільярдів переглядів на YouTube

16:55 14 січня 2022
Кадр із відео Baby Shark

Відео з дитячою піснею Baby Shark («Акулятко») встановило абсолютний рекорд на YouTube, ставши першим і поки що єдиним в історії відео, що набрало понад 10 мільярдів переглядів. Про це повідомляє CNN .

Автор пісні про родину акул точно не відомий. Глобальну популярність вона набула після того, як її опублікувала на YouTube південнокорейська освітня компанія Pinkfong. Відео стало вірусним в Азії, а потім поширилося у США та Європі.

2 листопада 2020 року версія пісні від Pinkfong стала відео з найбільшою кількістю переглядів на YouTube — майже 7,4 мільярда.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кайлі Дженнер стала першою у світі жінкою, кількість підписників якої в Instagram досягла 300 мільйонів.

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