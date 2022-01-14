У віці 78 років померла народна артистка Росії Анастасія Вознесенська. Про це повідомляється на офіційному сайті Московського Художнього театру імені Чехова. Вознесенська була відома за ролями у фільмах Ельдара Рязанова «Гараж», «Вокзал на двох», трисерійному телефільму «Майор „Вихор“».

У 1965 році, після закінчення школи-студії, Вознесенська була прийнята в трупу театра «Современник» («Сучасник»). Після виходу з нього Олега Єфремова, вона перейшла за ним до МХАТу. А після розколу театру у 1987 році залишилася з ним у закладі, який отримав назву МХТ імені Чехова.

1963 року Анастасія вийшла заміж за свого однокурсника Андрія Мягкова. Вони прожили у шлюбі до самої смерті актора, який помер від серцевого нападу 18 лютого 2021 року у віці 82 років .

«Вони прожили разом 57 років, й історія їхнього кохання була важливішою за будь-які творчі досягнення. Разом вони навчалися у Школі-студії, разом працювали в «Сучаснику», разом перейшли до МХАТу, разом залишили сцену, коли почало підводити здоров'я. Останнє десятиліття вони жили замкнуто, присвячуючи себе турботі одне про одного. Менш ніж рік тому ми проводили Андрія Васильовича в останню путь. Тепер вони знову разом… «, — йдеться у заяві театру.

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