У 15 років померла зірка соцмереж та YouTube, яку рідкісна хвороба перетворила на стареньку

У віці 15 років померла американська блогерка Адалія Роуз Вільямс. Зірка соцмереж та YouTube (де у неї майже три мільйони підписників) страждала на рідкісну генетичну хворобу — прогерію. У дівчинки діагностували синдром Гатчинсона-Гілфорда. У цьому відбувається передчасне старіння організму. Попри хворобу Адалія завжди була життєрадісна, весела і сповнена оптимізму.

«Адалія Роуз Вільямс звільнилася від цього світу. Вона тихо увійшла до нього і тихо пішла, але її життя було далеким від цього. Вона зворушила мільйони людей та залишила великий слід у серцях тих, хто її знав. Вона більше не відчуває болю і тепер танцює під улюблену музику», — йдеться в останньому пості на сторінках Адалії в Instagram та Facebook, який написали рідні дівчинки.

Свої співчуття висловили тисячі фоловери Вільямс — серед них дизайнер Майкл Костелло, який створив дві святкові сукні на честь її 13-річчя у 2019 році.

«Моє серце розбите. Я не маю слів, і я не можу перестати плакати. Адалія була такою особливою… Вона була ангелом», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у червні минулого року померла юна художниця Іра Хіміч, у якої також діагностували синдром Гатчинсона-Гілфорда.

Фото Instagram

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