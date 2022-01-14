Батьки учнів однієї з початкових шкіл американського штату Іллінойс були шоковані, коли з'ясували, що їхніх дітей після уроків залучають до занять у Клубі юних сатаністів, який у навчальному закладі з дозволу адміністрації організувала група під назвою «Сатанинський храм». Як повідомляє видання Daily Star, у соцмережі Twitter опубліковані рекламні листівки скандального позашкільного гуртка. Дітей запрошують записуватись у ряди сатаністів, обіцяючи ігри, майстер-класи, наукові експерименти, поїздки на природу та інші розваги.

Керівництво школи, обуривши батьків, заявило, що «не піддаватиме дискримінації будь-які групи, у тому числі релігійні, які бажають орендувати громадські приміщення». І що, зрештою, батьки зможуть вирішити, чи буде дитина відвідувати ці заняття чи ні.

На сайті організації «Сатанинський храм» йдеться, що місія групи полягає в тому, щоб «заохочувати доброзичливість та співчуття, відкидати тиранічну владу, захищати практичний здоровий глузд, протистояти несправедливості та займатися благородними справами».

Раніше «ФАКТИ» писали — «Моя релігія забороняє мені їсти м'ясо дітей до 10 років»: суд виніс вирок сектанту, який убив жінку та її дочку, а також його спільниці.

Фото Pixabay

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