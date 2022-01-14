27.87 / 28.13 31.77 / 32.19
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В американській школі відкрили «Клуб юних сатаністів» — батьки учнів шоковані

18:31 14 січня 2022
В одній з американських шкіл відкрили «Клуб юних сатаністів»&nbsp;— батьки учнів шоковані

Батьки учнів однієї з початкових шкіл американського штату Іллінойс були шоковані, коли з'ясували, що їхніх дітей після уроків залучають до занять у Клубі юних сатаністів, який у навчальному закладі з дозволу адміністрації організувала група під назвою «Сатанинський храм». Як повідомляє видання Daily Star, у соцмережі Twitter опубліковані рекламні листівки скандального позашкільного гуртка. Дітей запрошують записуватись у ряди сатаністів, обіцяючи ігри, майстер-класи, наукові експерименти, поїздки на природу та інші розваги.

Керівництво школи, обуривши батьків, заявило, що «не піддаватиме дискримінації будь-які групи, у тому числі релігійні, які бажають орендувати громадські приміщення». І що, зрештою, батьки зможуть вирішити, чи буде дитина відвідувати ці заняття чи ні.

На сайті організації «Сатанинський храм» йдеться, що місія групи полягає в тому, щоб «заохочувати доброзичливість та співчуття, відкидати тиранічну владу, захищати практичний здоровий глузд, протистояти несправедливості та займатися благородними справами».

Раніше «ФАКТИ» писали — «Моя релігія забороняє мені їсти м'ясо дітей до 10 років»: суд виніс вирок сектанту, який убив жінку та її дочку, а також його спільниці.

Фото Pixabay

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат та Лілія

«Жодна стара Лорак не зрівняється»: наречена Мурата зачарувала шикарним фото в купальнику

млинці

Оригінальні млинці «Бендерики» — усередині соковиті, а зовні хрусткі, самі тануть у роті

машини

Обов'язковий техогляд автомобілів у 2022 році: кого торкнеться та скільки коштуватиме

Пенсія в Україні

Дожити до жовтня: у Кабміні опублікували графік підвищення пенсій у 2022 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.