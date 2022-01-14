Зірку «Гаррі Поттера» Емму Вотсон, яку звинуватили в антисемітизмі, підтримали зірки Голлівуду

Британську актрису Емму Вотсон, відому за роллю Герміони у фільмах про Гаррі Поттера, звинуватили в антисемітизмі після того, як вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті фотографію протесту палестинців з написом «Солідарність — це дієслово». Пост супроводжувався цитатою феміністки Сари Ахмед: «Солідарність не передбачає, що наша боротьба така сама, як інша боротьба, що наш біль такий самий, як інший біль, що наша надія на майбутнє — надія на однакове майбутнє. Солідарність має на увазі прихильність і роботу, а також визнання того, що навіть якщо у нас немає однакових почуттів, однакових життів або однакових тіл, ми живемо на однакових підставах».

Пост Емми, який отримав понад 1,4 мільйона лайків, викликав різку критику з боку ізраїльської влади. «Десять балів з Ґрифіндору за антисемітизм», — заявив колишній міністр науки в уряді Біньяміна Нетаньяху та посол Ізраїлю в ООН Дані Данон.

«Вигадка, можливо, працює в Гаррі Поттері, але насправді це не так. Якби це було так, то магія, яка використовується у чарівному світі, могла б усунути зло ХАМАС (який пригнічує жінок і прагне знищити Ізраїль), та Палестинської автономії (яка підтримує терор)», — заявив нинішній посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

Як повідомляє видання The Guardian, на захист Вотсон виступила ціла низка голлівудських знаменитостей — серед них Сьюзан Сарандон, Марк Руффало, Вігго Мортенсен.

У листі, який ініціювала британська організація «Артисти для Палестини» і який підписали понад 40 акторів, йдеться: «Ми приєднуємося до Емми Вотсон на підтримку простої заяви про те, що „Солідарність — це дієслово“ і те, що солідарність включає і солідарність з палестинцями, які виборюють свої права людини відповідно до міжнародного права».

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